Calcio Napoli, subito ripresa dopo la Roma: come stanno Lobotka e Ospina

Il Calcio Napoli si è messo subito al lavoro per preparare il match contro l’Empoli in programma domenica alle ore 15.

Dopo il pareggio interno di ieri contro la Roma, il Calcio Napoli si è messo subito al lavoro per preparare il match contro l’Empoli in programma domenica alle ore 15. Il gruppo che è sceso in campo ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto della rosa, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tecnica tattica e partita a campo ridotto.

Di Lorenzo ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo. Ospina non si è allenato per sindrome influenzale. Lobotka ha effettuato terapie e sarà valutato nella giornata di domani.