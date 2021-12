Napoli capolista solitaria con la vittoria contro la Lazio 4-0

– PRIMO TEMPO –

7′ – goooool Zielinski!

7′ – sinistro fulminante di Zielo in area: 1-0!

10′ – gooooool Mertens!

10′ – numero strepitoso di Dries che in area fa sedere un difensore e piazza la palla di giustezza sul palo: 2-0! Un golazo di Mertens!

11′ – Napoli a razzo, spettacolo azzurro al Maradona

19′ – penetrazione di Lozano, destro alto

21′ – progressione e sinistro diagonale di Immobile, Ospina chiude sul palo

24′ – taglio di Insigne per Lozano, Reina è attento sul palo

25′ – super parata di Ospina su tiro al volo potente di Luis Alberto!

26′ – colpo di testa di Acerbi, traversa alta

29′ – gooooool Mertens!

29′ – magia assoluta di Dries che di destro a giro infila l’incrocio. Splendida doppietta: 3-0!

36′ – ammonito Patric

43′ – cross di Mertens e destro al volo di Lozano respinto da un difensore

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Lazzari per Patric

55′ – entra Zaccagni per Felipe Anderson

58′ – diagonale di destro di Mario Rui, respinge Reina

60′ – ammonito Cataldi

61′ – entra Basic per Milinkovic

64′ – entra Petagna per Mertens

64′ – entra Elmas per Lozano

73′ – entra Demme per Zielinski

75′ – entra Moro per Pedro

75′ – entra Leiva per Cataldi

78′ – ammonito Di Lorenzo

85′ – gooooool Fabian!

85′ – sinistro tagliato di Fabian che si infila nell’angolo opposto, splendido: 4-0!

86′ – entra Ghoulam per Mario Rui

86′ – entra Malcuit per Fabian

90′ – finisce col poker azzurro al Maradona!