Calcio Napoli, prima seduta di allenamento per Juan Jesus al ‘Maradona’

Primo allenamento, con i compagni del Calcio Napoli e agli ordini di mister Spalletti, per il nuovo acquisto Juan Jesus sul terreno di gioco dello stadio ‘Diego Armando Maradona’.

Il debutto nel campionato di Serie A 2021-2022 si avvicina e il Calcio Napoli intanto e’ tornato allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di mister Spalletti, che domenica ricevera’ il Venezia, si e’ allenata ieri sul terreno di gioco dell’impianto napoletano, svolgendo una prima fase di attivazione e rapidita’, quindi lavoro tattico con i giocatori divisi in gruppi e partita a campo ridotto.

Personalizzato in campo per Mertens e Ghoulam, con quest’ultimo che ha partecipato alla parte tattica con la squadra. Primo allenamento per il nuovo acquisto Juan Jesus.