Calcio Napoli, l’agente di Nandez: “Giulini lo cede a gennaio, speriamo agli azzurri”

Il procuratore del centrocampista del Cagliari svela la promessa del presidente rossoblu e annuncia l’addio del suo assistito alla Sardegna, all’inizio del prossimo anno, forse in direzione Calcio Napoli.

“Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente del Cagliari ci ha dato la sua parola, Nandez è stato il calciatore più costoso della storia del club ma sappiamo la crisi che c’è stata”. Intervistato dall’emittente CalcioNapoli24 TV, l’agente del giocatore uruguayano ex Boca, Pablo Bentancur, annuncia l’addio del suo assistito alla Sardegna, all’inizio del prossimo anno.

Ma dove andrà Nandez? “Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio – la risposta dell’agente –, anche il Calcio Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Giulini ora ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento, speriamo nella direzione Napoli”.

Quella del Cagliari sarà una cessione in prestito o a titolo definitivo? “Penso lo venderà ad un prezzo più basso di quello richiesto, c’è una clausola da 36 milioni – rivela Bentancur -, ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”.

