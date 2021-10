Caiazzo, rogo in area da 6000 mq: Forestali denunciano due persone

Cronaca di Caserta: è stato spento dopo oltre tre ore un rogo che ha interessato i boschi nella zona di Caiazzo.

I Carabinieri Forestali hanno denunciato due persone che avevano appiccato il fuoco a materiale vegetale a Caiazzo.

Come riporta “Il Mattino”, i militari sono intervenuti dopo aver visto una colonna di fumo innalzarsi da un’area boschiva. Il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) di Caserta è arrivato in tempo per dare l’allarme e attivare le procedure necessarie per domare il rogo.

Le operazioni di spegnimento, effettuate dai Vigili del Fuoco di Caserta e dal personale della Comunità Montana Monte Maggiore di Formicola, sono durate oltre tre ore.

Le fiamme hanno interessato un’area di 6000 metri quadrati, di cui oltre una metà formata da boschi.