Cagliari-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Cagliari-Napoli si disputerà domani alle ore 19 in Sardegna: tutti i modi per poterla seguire in streaming e tv.

Cagliari-Napoli | Il Napoli torna da Barcellona con il cuore gonfio di soddisfazione e con qualche acciacco. Tempo per riposarsi non ce n’è. Luciano Spalletti, dal campo del Centro Tecnico di Castel Volturno, ha dato l’ordine di dimenticare Barcellona e l’Europa League e di tornare a pensare intensamente al campionato e in particolare al Cagliari, che gli azzurri dovranno affrontare in posticipo lunedì. Come avviene ormai per consuetudine radicata negli ultimi tempi, lo staff medico ha avuto molto lavoro da sbrigare e la situazione delle assenze forzate è tornata a farsi pesante.

Domani mancheranno all’appello Anguissa, infortunatosi in maniera abbastanza seria giovedì sera al Camp Nou, Lobotka, Lozano, Politano e Tuanzebe che per la Spagna non erano neppure partiti. Le speranze di recuperarne qualcuno per la gara in programma alla Sardegna Arena sono praticamente pari a zero. Anzi bisognerà nelle prossime ore valutare le condizioni di Fabian Ruiz che in uno scontro con Gavi nel finale di partita ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa con abbondante fuoriuscita di sangue, che ha richiesto l’applicazione di alcuni punti di sutura.

Probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 15 Altare, 3 Goldaniga, 33 Obert; 2 Bellanova, 14 Deiola, 27 Grassi, 8 Marin, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 20 Pereiro. All.:Mazzarri.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 4 Demme, 7 Elmas, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. All.: Spalletti.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Come vedere Cagliari-Napoli

Cagliari-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android.