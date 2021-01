Cagliari-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Cagliari-Napoli segna il ritorno in campo della formazione di Gattuso dopo le festività natalizie: il tecnico calabrese dovrà fare i conti con molte assenze. Ecco come vedere il match.

Gennaro Gattuso sperava di poter contare presto su Victor Osimhen. Il tecnico calabrese, invece, dovra’ ancora aspettare prima di poterlo schierare nell’attacco del suo Napoli. Il bomber nigeriano, infatti, e’ tornato in citta’ per le visite mediche nei giorni scorsi ma e’ risultato positivo al Covid-19. Una doccia fredda per Ringhio e anche per il diretto interessato. L’attaccante, asintomatico, e’ in isolamento e non ha avuto contatti con il gruppo squadra.

Intanto il tecnico calabrese deve preparare la sfida di oggi pomeriggio contro il Cagliari in Sardegna. Gattuso dovra’ puntare nuovamente su Petagna in attacco con Lozano e Insigne sugli esterni. A centrocampo sta bene Demme ma si dovrebbe partire con Fabian, Bakayoko e Zielinski. In difesa Koulibaly e’ out. La coppia sara’ formata da Maksimovic e Manolas. Sulle corsie esterne Di Lorenzo e Mario Rui. In porta Ospina.

Nei sardi mancherà l’ex Rog, che ha di fatto terminato la stagione in anticipo dopo l’infortunio al menisco. E non potrà essere sostituito dal neo acquisto Nainggolan. A centrocampo, Di Francesco dovrebbe puntare su Oliva di fianco a Marin, mentre Ceppitelli dovrebbe fare le veci di Godin. Davanti, alle spalle di Simeone, Nandez, Joao Pedro e Sottil.

Cagliari-Napoli, probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Dove vedere il match

Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite; 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite) in vista di un pomeriggio “old style”, con quasi tutti i match concentrati alle ore 15, compresa la gara di Cagliari.

La partita, inoltre, sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l’app su PC, smartphone o tablet. E anche su Now TV, collegandosi al sito, registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili seguendo le istruzioni presenti sul portale.