Brusco Beach House: Il futuro che si affaccia sul litorale campano

Nasce Brusco Beach House: l’esperienza di mare firmata Brusco Group. Il futuro che si affaccia sul litorale campano. Inaugurazione domenica 13 aprile.

Nasce Brusco Beach House un nuovo spazio dedicato agli eventi e alla nightlife che aprirà le sue porte al pubblico domenica 13 aprile a Licola alle ore 10:00 Viale Sibilla, 14A- Licola (NA).

Una nuova anima della Brusco Wine&Audio Room che rinnova l’identità di un locale già punto di riferimento in Campania, esprimendo le sfaccettature di un format unico, disseminato tra tre ambienti distinti ma complementari.

Proiettandosi verso il futuro, Brusco Group arriva sulle spiagge del magnifico litorale partenopeo con l’apertura della Brusco Beach House: una struttura innovativa che combina relax, gusto e intrattenimento.

Non un semplice stabilimento balneare, ma una destinazione completa dove le persone potranno fermarsi dalla mattina a sera per vivere esperienze emozionanti in una cornice mozzafiato.

Musica, gastronomia, convivialità sono le parole chiave di questo nuovo progetto che si afferma come una location capace di sorprendere, accogliere e far vivere vere e proprie esperienze multisensoriali.

La proposta della Brusco Beach House si articola su due elementi principali:

Il ristorante in stile “trattoria di mare”, che punta alla freschezza e ai sapori autentici per pranzi e cene direttamente sulla sabbia, e l’area dedicata all’intrattenimento, denominata “Square”.

Uno spazio che darà vita a brunch, aperitivi, dj set, musica live e spettacoli, insieme al bistrot per un’offerta food immediata e di qualità.

Non mancheranno attività che promuovono il benessere, come lezioni di yoga e running in riva al mare, unite a un’offerta gastronomica healthy, ideale per chi cerca un equilibrio tra gusto e cura di sé.

Un concept unico: qualità, libertà, intrattenimento

“Brusco Beach House porta il mare nell’anima di Brusco”: uno slogan che racchiude l’essenza di questo nuovo progetto.

Una location in cui l’eleganza incontra la libertà, in un luogo dove ogni ospite può concedersi del tempo per sé, cogliendo il meglio del giorno e della notte nella magica atmosfera del litorale campano.

“Negli anni, il marchio Brusco è diventato qualcosa di più di un semplice locale: è diventato una vera e propria “Casa“- affermano i founder del gruppo – un luogo dove le persone si sentono accolte, a proprio agio e dove puoi cenare con calma, ascoltare della buona musica o semplicemente bere un drink in compagnia. Ma, soprattutto, dove senti di appartenere.

Questo senso di familiarità, di calore autentico, è ciò che ci ha sempre contraddistinto. Un posto dove il contatto con la natura – la sabbia sotto i piedi, il rumore delle onde, il profumo del mare – amplifica ogni sensazione. La nostra idea è quella di un’esperienza immersiva, multisensoriale, proprio come nei nostri locali, ma con il valore aggiunto di uno scenario che già di per sé parla all’anima.

Un progetto che unisce tutto ciò che abbiamo imparato finora- concludono poi – con la voglia di spingerci oltre, mantenendo intatta l’anima di Brusco, ma aprendola al vento, al sale, alla luce del tramonto.

Brusco Beach House si propone come un vero e proprio stato d’animo, capace di regalare una sensazione che persiste anche quando la stagione finisce.