Brusciano, controlli antidroga dei Carabinieri: sei arresti

Brusciano: nell’ambito dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri hanno arrestato sei pregiudicati.

A Brusciano, in via Paolo Borsellino, interno complesso di edilizia popolare “ex legge 219/1981”, militari della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Castello di Cisterna, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Brusciano e di Somma Vesuviana, hanno arrestato sei persone.

Si tratta di un 35enne di Napoli, un 34enne di Pomigliano d’Arco, un 54enne, un 39enne, un 57enne e una 35enne (questi ultimi tutti di Brusciano): gli arrestati sono tutti nullafacenti, pregiudicati, poiché ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I prevenuti, in occasione di mirato servizio antidroga, sono stati colti in fragranza (a seguito di prolungato servizio di osservazione) mentre cedevano dosi di sostanza stupefacente a tre giovani del luogo (successivamente identificati, escussi e segnalati – ai sensi dell’ex art. 75 d.p.r. 309/90 – al competente Ufficio Territoriale del Governo). Gli stessi, inoltre, dopo essere stati intercettati, all’esito di perquisizioni personali, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente – già suddivisa in dosi – per un peso complessivo di gr. 70,65 (gr. 0,96 “Marijuana”, gr. 2,5 “Hashish”, gr. 59,67 di “Crack” gr. 7,52 di “Cocaina”), nonché della somma di 655 euro in contanti, ritenuti di verosimile provento illecito, il tutto sottoposto a sequestro. Nel medesimo contesto, inoltre, veniva deferito per i medesimi reati un 34enne di Cimitile.

Gli arrestati – al termine delle formalità di rito – sono stati associati rispettivamente presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, mentre la 35enne, associata presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli.