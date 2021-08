Bruciano cavi elettrici, chiusa la funicolare di Chiaia

La funicolare di Chiaia, a Napoli, è stata chiusa a causa di alcuni cavi di alimentazione delle pompe sommerse bruciati al piano inferiore della stazione parco Margherita.

I cavi di alimentazione delle pompe sommerse al piano inferiore della stazione parco Margherita della funicolare di Chiaia, a Napoli, si sono bruciati per cause in corso di accertamento. La situazione è stata portata subito sotto controllo.

L’impianto è stato immediatamente chiuso e potrà riaprire solo quando la ditta incaricata della manutenzione accerterà il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza che, si apprende da fonti Anm, potrebbe avvenire in breve tempo.