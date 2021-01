Boscoreale, getta la droga dalla finestra all’arrivo dei carabinieri: coppia in manette

I due fidanzati hanno provato a disfarsi di un chilo di marijuana durante un controllo dei militari insospettiti dal movimento nei pressi della loro abitazione a Boscoreale.

Una coppia e’ stata arrestata dai carabinieri a Boscoreale per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Si tratta di 2 fidanzati – lui 23enne e lei 21enne, incensurati, conviventi e del posto. Insospettiti dal movimento nei pressi dell’abitazione dei 2 i militari hanno voluto approfondire cosa stesse accadendo ed hanno deciso di perquisire l’abitazione “sospetta”.

I giovani hanno sentito bussare alla porta i Carabinieri e, in preda al panico, hanno gettato la droga dall’abitazione. Altri militari erano sotto casa ed hanno visto la scena. Rinvenuto e sequestrato quasi un chilo di marijuana suddivisa in 3 buste. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.