Boom boom Mertens ed il Calcio Napoli batte anche la Roma

Primo tempo giocato in maniera perfetta dal Calcio Napoli che mette il sigillo sulla vittoria con due gol di Mertens. Secondo tempo di controllo per gli uomini di Gattuso

- Advertisement -

Seconda trasferta difficile e decisiva per le sorti del Calcio Napoli in questa stagione. A Roma contro i giallorossi gli azzurri cercano di mantenere inalterate le distanze su Milan e Atalanta vincenti nelle difficili trasferte di Verona e Firenze e cerca di recuperare ben tre punti alla Juventus clamorosamente sconfitta in casa dal Benevento.

Per la roma il discorso è praticamente lo stesso avendo gli stessi punti del Calcio Napoli.

Gattuso preferisce Mertens al centro dell’attacco, mentre al centro della difesa Maksimovic vince il ballottaggio con Manolas. Hysaj torna a destra per la squalifica di Di Lorenzo mentre Mario Rui torna titolare a sinistra.

Formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

Cronaca essenziale:

Vantaggio del Calcio Napoli con Mertens al 27’.

Bellissima punizione del belga che dall’angolino di sinistra dell’area di rigore, mette la palla sul palo più lontano. La punizione era stata procurata da una ottima azione di Zielinsky.

Raddoppio ancora con Mertens al 33’

Fantastico anticipo di Koulibaly nella propria metà campo. La palla finisce ad Insigne che lancia Politano. L’ala di testa serve Mertens che sempre di testa, solo, raddoppia per il Calcio Napoli.

Bella parata di Ospina su Cristante al 37’.

Ottimo primo tempo del Calcio Napoli che domina la partita sul piano del palleggio, delle idee e soprattutto dei gol. Molto bene il centrocampo con Fabian Ruiz e Zielinsky in grande spolvero.

Palo di Pellegrini al 60’ per un errore di Koulibaly in appoggio.

Al 65’ fuori Mertens per Osimhen mentre la Roma fa entrare ben tre calciatori: Carles Perez, Borja Mariolal e Villar.

Al 72’ anche Elmas e Lozano in campo per Politano ed Zielinski per il Calcio Napoli.

Crampi per Maksimovic al 85’: entra Manolas. Dentro anche Bakajoko per Insigne.

Si chiude la gara sullo 0-2 con un Calcio Napoli che ha controllato nel secondo tempo soffrendo solo il maggior possesso palla della Roma.

Ottime le prestazioni di Zielinski, Mertens (per i due gol), Koulibaly, Insigne, Demme, e Fabian Ruiz. Molto bene anche Politano ed Hysaj.

Importantissima vittoria del Calcio Napoli nella rincorsa la quarto posto. Dopo Milano gli azzurri sbancano anche Roma senza subire reti in entrambe le partite.

Le assenze della Roma sicuramente hanno avuto un peso importante come anche la trasferta di Europa League del giovedì ma il Calcio Napoli ha dominato la partita vincendola nel primo tempo e controllandola nel secondo.

Il quarto posto è ancora a due punti ma c’è da recuperare la partita contro la Juventus e tener presente che nel girone di ritorno il Calcio Napoli ha già giocato contro Juventus, Roma, Milan e Sassuolo.

Ora la pausa che permetterà di recuperare anche Petagna.

Con la squadra al completo è un’altra storia: il Calcio Napoli c’è e si vede.