Bonus per persone con disabilità: ecco la graduatoria del Comune di Napoli

Piano socioeconomico contro l’emergenza Covid 19 in Campania: il Comune di Napoli ha pubblicato la graduatoria provvisoria degli idonei ai bonus per persone con disabilità.

Nell’ambito del piano socioeconomico predisposto dalla Regione Campania, il Comune di Napoli ha pubblicato la graduatoria provvisoria degli idonei al bonus per persone con disabilità in favore degli ambiti territoriali.

Palazzo San Giacomo comunica che, sulla base degli stanziamenti economici attribuiti al Comune di Napoli – Ambito 01 -10, potranno essere ammessi al beneficio 4116 richiedenti. Il Comune di Napoli ha dunque pubblicato la graduatoria provvisoria dei 6231 soggetti risultati in possesso dei requisiti previsti (allegato A) e l’elenco delle 2579 domande non risultate ammissibili (allegato B).

Tutti i coloro che sono inseriti nell’allegato A dovranno far pervenire, entro il 20/11/2020, all’indirizzo mail bonusdisabili@comune.napoli.it, l’atto di nomina del care giver (debitamente compilato in ogni parte), prelevabile sul sito del Comune di Napoli, unitamente alla fotocopia del documento del dichiarante.

Il documento dovrà essere sottoscritto dalla persona assistita, con l’indicazione del familiare/tutore/amministratore di sostegno che ha svolto prestazioni assistenziali nel periodo emergenziale. Nel caso di minore, l’atto di nomina dovrà essere compilato dalla persona che ha svolto il servizio di assistenza. Nell’oggetto della mail andrà inserito il nome del disabile nonché il codice identificativo utente inserito nella graduatoria.

Inoltre, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 20/11/2020 potranno essere presentate richieste di riesame esclusivamente via pec all’indirizzo inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it. L’oggetto della pec dovrà avere la seguente dicitura “RICHIESTA DI RIESAME MANIFESTAZIONE INTERESSE BONUS DISABILI – codice identificativo indicato in elenco”. La richiesta di riesame dovrà contenere:

istanza nel cui oggetto andrà indicato nome, cognome e data di nascita del disabile nonché codice identificativo indicato in elenco;

causa di esclusione indicata dell’elenco esclusi;

documentazione comprovante l’errata valutazione.

L’invio non conforme alle modalità indicate comporterà il mancato esame dell’istanza di riesame. Non saranno considerati validi i ricorsi che si sostanziano nel rinvio della domanda sanata dai vizi contestati (es. invio di documenti di riconoscimento laddove mancanti, domande corrette ecc).