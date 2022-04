Bonus bollette gas e luce: ecco i requisiti per ottenerlo

Bonus bollette gas e luce: ecco i requisiti per accedere allo sconto voluto dal Governo col Decreto Energia allo scopo di contrastare i rincari.

Attraverso il Decreto Energia, il Governo ha allargato la platea di chi può usufruire del bonus bollette gas e luce fino al prossimo 31 dicembre.

Lo scopo è quello di coprire gli ultimi rincari nelle suddette bollette (che hanno messo in difficoltà oltre 5 milioni di famiglie). Ecco i requisiti e cosa fare per ottenere il bonus bollette.

Bonus bollette: per accedere serve un Isee fino a 12mila euro

Il requisito fondamentale per accedere al bonus bollette è rappresentato dall’Isee: la soglia per ottenere un aiuto è stata alzata fino a 12mila euro per nucleo familiare.

Tale bonus è utilizzabile sia da chi ha un contratto con il mercato libero dell’energia sia per chi ne ha uno con il servizio elettrico nazionale (in regime tutelato).

Prima del nuovo intervento del governo ad essere sostenuti erano 4 milioni di nuclei familiari, a cui ora se n’è aggiunto un altro milione e 200mila, per un totale di 5,2 milioni di famiglie.

Bonus bollette: ecco come ottenerlo

Innanzitutto è necessario presentare la dichiarazione Dsu per ottenere l’Isee. Per presentarla basta collegarsi al portale web MyInps e usare il servizio per l’Isee precompliato, oppure chiedere aiuto al servizio telefonico del Contact center (raggiungibile componendo il numero 803 164 da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare).

A quel punto si ottiene l’attestazione Isee e si è automaticamente ammessi al procedimento per farsi riconoscere il Bonus, con l’Inps che seleziona le famiglie e trasmette i dati all’Acquirente Unico che collabora con Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

Infine, i dati vengono passati ai fornitori di luce e gas, che applicano direttamente lo sconto in bolletta.