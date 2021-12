Aveva 6 bombe carta in auto: arrestato 34enne di Giugliano

Quando il 34enne di Giugliano è stato perquisito, i militari hanno rinvenuto nella sua auto 6 bombe carta del peso complessivo di 2 chili.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione e porto di ordigni esplosivi improvvisati non convenzionali del tipo pirotecnici un 34enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato fermato in via Oreste Salomone, durante un posto di controllo. Quando è stato perquisito, i militari hanno rinvenuto nella sua auto 6 “bombe carta” del peso complessivo di 2 chili. L’uomo è finito ai domiciliari, in attesa di giudizio. Le “bombe” sono state sequestrate e saranno distrutte.