Bombe a Ponticelli, nasce ‘Comitato di liberazione dalla camorra’

A Ponticelli nasce il ‘Comitato di liberazione dalla camorra’ che sollecita risposte urgenti al Governo, al Prefetto di Napoli e al Questore di Napoli in merito alla grave emergenza criminale della zona orientale di Napoli.

Ponticelli è Napoli, Ponticelli è l’ Italia. Illuminiamo il buio dei quartieri della zona Orientale della città. Abbattiamo i muri che tracciano il confine di Napoli al parcheggio Brin e alla Stazione centrale. La zona Orientale è Napoli.

Tre bombe e una ‘stesa’ in 72 ore. Strade, piazze, rioni, condomini trasformati in campi di battaglia con attentati e agguati. Commercianti, abitanti, una intera comunità ostaggio della paura e della violenza. All’emergenza criminale, ai bombaroli del terrore camorrista rispondiamo con la mobilitazione, dobbiamo evitare che ci siano altre vittime innocenti come è stato Ciro Colonna, il ragazzo ucciso il 7 giugno del 2016 in via Decio Mure Console Romano, ex Lotto 0.

Sangue innocente che ci ammonisce e ci chiede di dare subito e con forza una risposta. La camorra è il problema più drammatico di Napoli e ne condiziona tragicamente la vita quotidiana e le possibilità di normalità e di sviluppo. È una guerra. Ponticelli resiste e combatte insieme. Alziamo la testa.

Ci siamo incontrati al Polifunzionale ‘Ciro Colonna’ in via Curzio Malaparte con associazioni, gruppi di volontariato, cooperative, educatori, animatori, formatori, chiesa, università, società civile, esponenti delle istituzioni, parlamentari. Ci siamo guardati negli occhi e raccontato le nostre storie collettive. Non è più paura, ma angoscia, inquietudine, spaesamento. La deflagrazione, il rumore sordo, la cortina di fumo che annebbia e ammorba. Siamo più forti. Siamo di più.

Usciamo sul territorio. Entriamo dentro i luoghi del terrore. Riprendiamoci Ponticelli. Per organizzare la speranza, per costruire risposte immediate abbiamo deciso di costituire un tavolo permanente di consultazione e di dar vita alla nascita del Comitato di liberazione dalla camorra. Ci schieriamo contro il potere e la cultura camorrista. Ora è il tempo delle risposte. Tutti, nessuno escluso, sono chiamati a prendersi le proprie responsabilità. Basta connivenze, convivenze e convenienze. Chiediamo al Governo, al Prefetto di Napoli:

1) Presenza quotidiana delle forze dell’ordine sul territorio.

2) Attivazione delle telecamere di videosorveglianza

3) Scuole aperte d’estate con campi per bambini, adolescenti e contrasto alla povertà educativa.

4) Recupero, riapertura e attivazione degli spazi sociali, culturali e degli impianti sportivi

5) Varare il ‘Piano per il futuro’. Guardando al Recovery plan : Rilancio economico, sociale, culturale attraverso investimenti e implementazione di un piano straordinario per il lavoro per arginare la deindustrializzazione (vicenda Whirlpool).

Il Comitato di liberazione dalla camorra nei prossimi giorni avvierà una serie di iniziative pubbliche sul territorio, nei luoghi dove vivono e si combattono gli uomini delle organizzazioni criminali. “Chi sa parli”, dobbiamo sconfiggere paura e omertà ma abbiamo bisogno per questo che governo e istituzioni facciano la loro parte. Noi che abitiamo nella periferia Est di Napoli, non siamo figli di un Dio minore, non vogliamo vivere in una terra di nessuno. Non si può chiedere il coraggio ai cittadini se contemporaneamente lo Stato non garantisce sicurezza, servizi, formazione, lavoro, sviluppo.