Bologna-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Bologna-Napoli chiuderà la stagione della formazione di Carlo Ancelotti, che punta a schierare i titolari pur dovendo fare i conti con qualche eccellenza illustre: tutti i modi per poter seguire il match del Dall’Ara.

Bologna-Napoli | Ultimo allenamento ieri prima dell’ultima di campionato in programma questa sera in casa del Bologna. Al triplice fischio finale ci sara’ il rompete le righe in casa Napoli. Gia’ due azzurri sono andati in vacanza. Si tratta degli squalificati Koulibaly ed Allan. Nella lista dei convocati di Ancelotti mancano anche Ounas e Mario Rui. Il tecnico azzurro punta a raggiungere quota ottanta punti e quindi contro i felsinei potrebbe bastare anche un pareggio. Ma naturalmente si punta a vincere in modo tale da poter eguagliare gli 82 punti della prima stagione di Sarri. Tra i pali dovrebbe essere riproposto Karnesiz, che è in ballottaggio con Meret, che nei giorni scorsi ha avuto la febbre. Al centro dela difesa con Albiol ci dovrebbe essere Maksimovic. Sulla corsia sinistra spazio a Ghoulam che e’ l’unico terzino sinistro, a destra dovrebbe essere l’ultima di Hysaj in maglia azzurra. A centrocampo comandano Fabian e Zielinski. Sulla destra ballottaggio Callejon-Verdi, a sinistra potrebbe partire dall’inizio Insigne. In attacco Mertens-Milik.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Djiks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. Allenatore: Mihajlovic

NAPOLI (4-3-3): Karnezis (Meret); Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Mertens, Milik Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Di Paolo di Avezzano

Dove vedere Bologna-Napoli in streaming e tv

L’anticipo dell’ultima giornata di campionato, Bologna-Napoli sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.