Blitz nelle “Case Nuove”: arrestato pusher 25enne

Il giovane fermato nella zone delle “Case Nuove” a Napoli, durante una perquisizione, è stato trovato in possesso di 15 dosi di crack e 240 euro in contante.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne del quartiere Mercato già noto alle forze dell’ordine.

Altre due dosi sono state sequestrate ad altrettanti “clienti” che avevano verosimilmente appena acquistato lo stupefacente. Il 25enne è finito in manette ed è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.