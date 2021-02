Biglietti aereo: ecco i migliori siti su cui acquistarli

Biglietti aereo: ecco una selezione dei migliori siti sui quali acquistare i tagliandi per i propri viaggi.

Ormai, l’acquisto dei biglietti aereo avviene nella maggior parte dei casi attraverso i siti internet. Nella speranza di poter presto tornare a viaggiare (soprattutto all’estero), ecco una piccola guida dei migliori siti su cui acquistare biglietti aereo (suggerita dal noto blogger informatico Salvatore Aranzulla).

Omio

Tra i migliori i siti per biglietti aereo low cost, consente anche di trovare biglietti per gli spostamenti in treno e in autobus. È disponibile sia come sito che come app. Per acquistare un biglietto aereo su Omio, bisogna collegarsi al sito, cliccare sulla voce Voli collocata nel menu in alto e, nella nuova pagina aperta, indicare la città di partenza, la città d’arrivo e la data del volo nei campi appositi.

Inoltre, in caso di acquisto di un biglietto che comprenda anche il ritorno, premere sulla voce Solo andata e selezionare l’opzione Andata e ritorno, per specificare anche la data di ritorno. Premere, quindi, sul pulsante Cerca, per visualizzare tutti i voli disponibili, e cliccare sul volo desiderato (il biglietto più economico è indicato dalla scritta verde Più economico).

Skyscanner

Si tratta di un motore di ricerca dedicato ai voli che consente di trovare biglietti economici verso le capitali di tutto il mondo con partenza dagli aeroporti di tutta Italia.

Per cercare un biglietto aereo, bisogna collegarsi al sito, apporre il segno di spunta accanto a una delle opzioni disponibili tra Andata, Andata a ritorno e Destinazione multiple, per specificare la tipologia di volo ricercata. Fatto ciò, indicare la città di partenza e la città d’arrivo nei campi Da e A, le date nei campi Partenza e Ritorno (se si sceglie l’opzione Andata e ritorno) e selezionare la classe di viaggio e il numero di viaggiatori tramite il menu a tendina Classe e viaggiatori. In caso di voli diretti, apporre il segno di spunta accanto alla voce Voli diretti.

Una opzione offerta da Skyscanner è quella di creare un proprio account, per effettuare prenotazioni future senza dover inserire nuovamente tutti i propri dati.

Google Voli

Servizio offerto da Google per trovare le migliori tariffe per i voli aerei confrontando i vari prezzi proposti. Collegandosi alla pagina principale del servizio, bisogna specificare la tipologia di biglietto da acquistare (Andata e ritorno, Solo andata o Più città), il numero di viaggiatori tramite il menu a tendina 1 passeggero e la classe di viaggio (Economy, Premium economy, Business e Prima classe). Fatto ciò, specificare la città di partenza e la città d’arrivo nei campi appositi, indicare la data di partenza (e anche la data di ritorno in caso di “Andata e ritorno”) e cliccare sul pulsante Cerca, per visualizzare tutti i voli disponibili. Dopo aver individuato il volo di interesse, premere sul pulsante Seleziona, per collegarsi al sito ufficiale della compagnia aerea e completare l’acquisto del biglietto in questione.

Sparefare

Consente non solo di prenotare voli, hotel e pacchetti vacanze, ma anche di vendere un biglietto aereo, con la possibilità di accettare o rifiutare le eventuali offerte degli acquirenti.

Per vendere un biglietto aereo su Sparefare, collegarsi al sito, cliccare sul pulsante Registrazione, in alto a destra, e compilare il modulo di registrazione con i propri dati personali. Fatto ciò, accedere nuovamente alla pagina principale di Sparefare, cliccare sul pulsante Vendi i biglietti, in alto a destra, e scegliere l’opzione Biglietto aereo. Nella nuova pagina aperta, selezionare la voce Scegliere relativa all’opzione ricercata.

Standard: consente di creare il proprio account e di pubblicare autonomamente un annuncio di vendita. Non viene applicata nessuna commissione in caso di vendita del biglietto.

Veloce: è la soluzione più rapida per tentare di vendere un biglietto aereo. Dopo aver fornito i dati principali del biglietto da vendere, Sparefare penserà a creare un annuncio di vendita. In caso di vendita, viene applicata una commissione del 10% sul prezzo finale.

Cambiobiglietto

Per vendere un biglietto aereo su Cambiobiglietto, collegarsi al sito, cliccare sul pulsante Vendi biglietti e, nella nuova pagina aperta, inserire i dati richiesti nei campi Scegli un nome, Nome, Cognome, E-mail e Password. Cliccare, quindi, sul pulsante Registrati, per completare la registrazione e creare il tuo account. Nella nuova pagina aperta, indicare i dati del biglietto da vendere nei campi Titolo, Città partenza, Città arrivo, Aeroporto partenza, Aeroporto arrivo, Ora partenza, Ora arrivo, Data partenza, Nome compagnia, Bagaglio da stiva, Scalo, Prezzo originale e Prezzo di vendita.