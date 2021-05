Benevento, rapina con accoltellamento ai danni di due donne: arrestato un minorenne

Cronaca di Benevento: in merito alla terribile rapina nei confronti di due cittadine cinesi nel Centro storico (avvenuta lo scorso 7 aprile) i Carabinieri hanno arrestato anche un secondo minorenne.

Lo scorso 7 aprile due giovani cittadine cinesi donne furono entrambe accoltellate, da dietro, alle spalle e gli aggressori le lasciarono morenti a terra. Il fatto di sangue avvenne alle 22:30 circa, nel centro storico di Benevento, con precisione in via San Antonio Abbate.

Le due donne furono soccorse ed immediatamente trasportate all’ospedale civile San Pio, una delle due apparve particolarmente grave, tanto che nella notte fu operata al polmone e per alcune ore si temette il peggio in quanto era in condizioni disperate. Oggi entrambe le cittadine cinesi stanno bene.

I Carabinieri iniziarono subito una complessa attività d’indagine; la zona non è dotata di impianto di videosorveglianza, non c’erano testimoni oculari e le due donne erano scarsamente collaborative per difficoltà oggettive: una era in Italia da pochissimi giorni.

Le serrate indagini condotte dai militari dell’Arma consentivano, a distanza di pochi giorni e nonostante le oggettive difficoltà, di tratte in arresto uno dei due responsabili del vile delitto. Ieri è stato tratto in arresto anche il secondo responsabile della tentata rapina degenerata nel sangue: si tratta di un minore anche lui del Sannio.

Ieri pomeriggio, su disposizione del Tribunale per i minorenni di Napoli anche il minore è stato raggiunto da mandato di arresto. Dopo le formalità di rito i Carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno condotto le indagini lo hanno tradotto in una struttura protetta ove il ragazzo rimarrà a disposizione dell’A.G.