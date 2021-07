Benevento. Maxi sequestro maglie contraffatte della nazionale, una persona denunciata dalla Guardia di Finanza.

In militari del Gruppo di Benevento della Guardia di Finanza hanno individuato nel territorio comunale un soggetto che deteneva ben esposte per la vendita maglie della nazionale italiana di calcio riferibili al Campionato Europeo di Calcio 2020.

Le maglie della nazionale erano prive di etichette che ne qualificassero l’origine ed erano prodotte con materiali non certificati. Inoltre, riproducevano su ognuna di esse cognome e numero di alcuni calciatori della nazionale stessa nonché serigrafia e colori della maglia originale e logo riproducente il tricolore della bandiera italiana.

L’esito degli accertamenti ha permesso di appurare che i prodotti, per i quali l’esercente non è stato in grado di documentarne l’acquisto, erano di buona fattura con dettagli molto simili a quelli originali, tali da generare equivocità riguardo l’origine, la provenienza e la qualità traendo in inganno il consumatore finale.

I militari hanno quindi sequestrato, ex art.354, 62 maglie per violazione agli articoli 474, 517 e 648 del codice penale con il deferimento all’autorità giudiziaria del responsabile.