Benevento, coltiva marijuana in casa: 36enne ai domiciliari

Cronaca di Benevento: i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un 36enne nel cui appartamento sono state trovate 22 piante di marijuana.

Nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, residente nel Comune di Benevento, colto nella flagranza di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, presso la propria abitazione.

Nella periferia di Benevento, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza, impegnati in specifica attività di repressione dello spaccio di sostanza stupefacente, all’esito di specifica attività info investigativa sottoponevano a perquisizione l’abitazione e relative pertinenze di un uomo di origini napoletane, nel cui cortile veniva rinvenuta una piantagione di marijuana, pronta per la raccolta, ed un capanno adibito a serra, in cui era stato allestito un sistema di riscaldamento ed essiccazione, dotato di lampade ad illuminazione, ventilatori e sistema di estrazione aria. La successiva perquisizione dell’appartamento permetteva di individuare, occultati all’interno della mobilia di diverse camere, dei contenitori in vetro contenenti sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella rinvenuta in cortile, già essiccata e pronta per il consumo, nonché uno stanzino interamente coibentato dello stesso materiale utilizzato per il capanno e già dotato di impianto di areazione, utile a mantenere ad una giusta temperatura l’ambiente per lo sviluppo di piantine.

All’esito delle attività di perquisizione lo stupefacente è stato quantificato in 22 piante di marijuana in fiore, circa 2 kg di sostanza stupefacente pronta per il consumo risultata positiva al drug test, nonché decine di semi accuratamente custoditi per proteggerli dall’umidità.

Il responsabile, su disposizione del magistrato di turno della locale Procura della Repubblica, è stato tratto in arresto per il reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e collocato ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.