Beautiful, anticipazioni: Hope assume Thomas come stilista

Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 marzo. Hope assume Thomas come stilista e Liam si allea con Zoe per fare in modo che lo sorvegli.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 7 al 13 marzo. Protagonista di queste puntate sarà ancora Thomas: il figlio di Ridge riuscirà a farsi assumere da Hope come stilista.

Nessuno si fida più di lui, a parte la sorella Steffy e il padre Ridge. Brooke raccomanda alla figlia di stare attenta, Liam decide di allearsi con Zoe per fare in modo che la ragazza, una volta riassunta, lo possa tenere d’occhio per lui.

Beautiful: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Hope cerca in tutti i modi un nuovo stilista per la “Hope for the Future”, ma non riesce a trovarlo. Liam pensa che Zoe possa rappresentare il miglior modo per entrare nella mente di Thomas e per comprendere quali siano le sue reali intenzioni, dunque il piano è quello di far assumere nuovamente la ragazza alla Forrester Creations.

Hope ingaggia Thomas alla Hope for the future, dopo aver ottenuto un non facile permesso da parte di Liam (Scott Clifton). La ragazza è costretta a procedere in tale direzione per battere Steffy nella sfida di moda, ma ovviamente l’unico che ne è felice è Thomas!

Per far passare il messaggio che lui sta cambiando, Thomas ha fatto assumere Zoe e la bacia quando vede arrivare Hope. Ma tutti sono piuttosto diffidenti riguardo a questa strana svolta: che sia un nuovo metodo per arrivare a Hope Logan?

Brooke è in ansia al pensiero che Hope lavori con Thomas. Brooke la avvisa sul fatto che lui miri a lei e aggiunge che Thomas ha un urgente bisogno di aiuto, prima che il suo male degeneri. Liam intanto intende smascherare Thomas grazie all’aiuto di Zoe.

Il comportamento di Thomas ha stancato tutti, a parte Steffy che ancora accetta di credergli . Intanto Brooke appare sconsolata davanti a una nuova richiesta di Ridge di perdonare il figlio.

