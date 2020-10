Beautiful, anticipazioni americane: Steffy minaccia la sua famiglia con un coltello

69

Anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Ridge Forrester inveisce contro Hope, Brooke, Liam e se la prende anche col padre.

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful raccontano di una Steffy Forrester al centro della trama.

Dopo aver trovato la figlia di Ridge svenuta sul pavimento e aver scoperto le pasticche assunte dalla ragazza, Liam ha preso una drastica decisione: portare via con sé Kelly. Sul momento Steffy non è riuscita ad impedirglielo, ma appena riprese le forze, la ragazza si è recata a casa di Brooke per affrontarlo. L’ingresso di Steffy, visibilmente fuori di sé, ha spaventato Brooke e Hope. Le due donne hanno tentato di calmarla, ma la ragazza, furiosa, ha iniziato ad inveire contro Liam e la sorellastra. Le accuse della Forrester nei confronti di Liam sono durissime, ovvero di averle tolto sua figlia Phoebe e di averla poi abbandonata al suo dolore.

Ridge è molto preoccupato, per cui, ignaro delle reali condizioni della figlia, penserà si tratti dell’ennesima ingiustizia delle Logan e degli Spencer contro la sua famiglia, ma quando giungerà sul posto scoprirà la verità: Steffy ha bisogno di aiuto.

Ridge tenterà di calmare Steffy, ma la ragazza avrà parole di odio anche per lui. Poi, il colpo di scena: Steffy estrarrà un coltellino dalla tasca e minaccerà i presenti, urlando contro suo padre: “Un giorno tua nipote ti odierà per quello che stai facendo!”. Lasciata l’arma a terra, Steffy continuerà a gridare di soffrire dei dolori insopportabili e di non essere compresa da nessuno…