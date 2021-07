Beautiful, anticipazioni al 31 luglio: Steffy si risveglia

Beautiful, anticipazioni dal 25 al 31 luglio. Steffy si risveglia in ospedale con qualche costola rotta ma si riprenderà del tutto.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 25 al 31 luglio. In ospedale Steffy si risveglia e i medici fanno sapere a tutti che a parte qualche costola rotta non ci sono altri problemi e che quindi si riprenderà.

Bill, intanto, ha confessato di essere stato lui a travolgere la ragazza e la polizia, dopo aver indagato, conferma che si è trattato di un incidente. Sally è costretta a raccontare la verità sulle sue condizioni di salute.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Con uno stratagemma concordato con l’amica Escobar, Sally, che si trova a casa di Wyatt, cerca di convincerlo a passare la sua ultima notte in quella casa con lui, con l’intenzione, confessata a Flo, di rimanere incinta.

Flo è tenuta prigioniera in casa di Sally dalla dottoressa Escobar, mentre Sally sta tentando di sedurre Wyatt perché vuole rimanere incinta di lui. Fortunatamente Flo riesce a mandare dei messaggi di aiuto scritti sulla biancheria intima di Sally e quando li legge, Wyatt chiede spiegazioni.

Steffy è in ospedale priva di conoscenza in seguito ad un incidente in moto, incidente che vede coinvolto Bill Spencer. In ospedale accorrono Ridge e Brooke ignari che è stato Bill a travolgerla con la sua macchina. Ad aspettare fuori, Brooke e Bill, visibilmente scosso. Era sul luogo dell’incidente e confessa a Ridge di essere stato lui a investire la moto di Steffy, che non è riuscito ad evitare.

Ridge accusa Bill di aver investito sua figlia di proposito. Nel frattempo, Flo sta raccontando a Wyatt gli ultimi eventi e tutto quello che ha scoperto sulla macchinazione ordita da Sally.

Anche Sally e la Escobar parlano di tutto quello che è successo e Sally decide di andare a dare spiegazioni del suo gesto a Wyatt, per fargli capire che ha fatto tutto per amore.

Steffy si sveglia dolorante in ospedale. Ridge e il dottor Finnegan cercano di alleviare i suoi dolori lancinanti. Fuori dalla stanza, il detective Sanchez interroga Bill, ma arriva alla conclusione che si tratta di un incidente stradale.

Sally, messa alle strette da Flo e da Wyatt, si difende: amare troppo fa sbagliare, ma non è uno sbaglio da galera. Urla il suo amore a Wyatt e poi sviene.

Sally è a terra senza conoscenza: la dottoressa Escobar, Flo e Wyatt la soccorrono e successivamente in ospedale apprendono che ha avuto un serio attacco di panico. Quando Sally è di nuovo in grado di parlare, si scusa delle bugie raccontate a tutti fino ad allora.

Steffy è sempre in ospedale, dopo l’incidente avuto con Bill. Lui, Brooke, Ridge e Liam vengono rassicurati dal dottor Finnegan: Steffy ha delle costole fratturate, ma presto si riprenderà.

