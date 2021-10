Beautiful, anticipazioni al 16 ottobre: Liam toglie Kelly a Steffy

Thomas convince Hope che è colpa di Liam se Steffy non riesce ad andare avanti con la sua vita perché lui non permette a nessun uomo di avvicinarsi alla sorella.

Liam, che sta per portare via Kelly da casa di Steffy, cerca di far ragionare quest’ultima, che è fuori di sé. Steffy infatti non sente ragioni, urla e piange negando di essere ormai dipendente dagli oppiacei.

Brooke e Hope stanno serenamente chiacchierando della bellezza della famiglia allargata, quando irrompe Liam e racconta l’accaduto.

Thomas sorprende Steffy mentre sta disperatamente cercando le chiavi della macchina per raggiungere la figlia, che Liam ha appena portato con sé contro la sua volontà. Steffy racconta a Thomas la sua versione dell’accaduto, cioè che Liam l’ha trovata addormentata e che con questa scusa le ha portato via Kelly.

Steffy rivuole sua figlia, ma Liam, Brooke e Hope insistono perché Kelly resti con loro fino a quando Steffy non sarà guarita e non smetterà di assumere gli antidolorifici per i quali ha sviluppato una dipendenza.

Steffy, accusata di essere dipendente dagli oppiacei, grida con dolore di non essere una drogata. Intanto Thomas e Ridge, a casa di Steffy, cercano di capire cosa sia successo.

Brooke non risponde al telefono e Ridge esce per cercare Steffy. Hope è categorica: fino a quando Steffy non sarà guarita, non riavrà sua figlia.

View this post on Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.