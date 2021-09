Beautiful, anticipazioni americane: Sheila contro Steffy

Beautiful, anticipazioni americane. Sheila farà di tutto per avere il controllo del primogenito Hayes, anche distruggere Steffy.

Arrivano le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful. Ricordiamo che le puntate italiane sono andate in onda mesi prima in America. La protagonista delle ultime anticipazioni è Sheila.

La donna farà di tutto per avere il controllo del primogenito Hayes. La donna, che ha già mostrato quanto può essere pericolosa, se la prenderà con Steffy e arriverà a decidere di distruggerla.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Disposta a tutto per entrare nella sua vita e quella del piccolo Hayes, Sheila ha minacciato più volte Steffy di starle lontana. La giovane Forrester non si è certo lasciata intimidire e ha proibito al marito di incontrare la madre in presenza di loro figlio.

Finnegann però non l’ha ascoltata, tradendola nel peggiore dei modi. Davanti a Sheila con Hayes in braccio, Steffy ha perso le staffe, cacciando Finn di casa.

A quel punto, l’affascinante medico non ha potuto fare altro che invitare la madre a non presentarsi più a casa sua. Carter si è sentita male, rendendo necessario un ricovero urgente in ospedale.

Nella sua stanza, non ha perso tempo per minacciare la giovane Forrester, promettendole di distruggerla per raggiungere il suo obiettivo. Sheila verrà dimessa.

Finn ne sarà contento, sottovalutando la sua pericolosità. Steffy non sa ancora di cosa è capace la perfida Carter ma cercherà comunque di non dare peso alle sue minacce conducendo la vita di sempre. Sheila, approfittando di un momento in cui Finn sarà fuori casa, si intrufolerà nella villa sulla spiaggia, dove sa benissimo di trovare Steffy da sola.

