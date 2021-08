Beautiful, anticipazioni al 14 agosto: Brook caccia Ridge di casa

Beautiful, anticipazioni dall’8 al 14 agosto. Brooke, umiliata e delusa, cacca Ridge di casa dopo aver scoperto il suo matrimonio con Shauna.

Arrivano le ultime anticipazioni delle trame delle puntate di Beautiful, dall’8 al 14 agosto. Il piano di Quinn e Shauna ha dato i suoi frutti: quest’ultima è sposata con Ridge, che si convince di essere stato d’accordo sul matrimonio.

Dall’altra parte Brooke è stata umiliata davanti a tutti: la donna era pronta a tornare insieme a Ridge quando è stata data la notizia del loro matrimonio. Eric è molto scontento della moglie, che secondo lui dovrebbe smettere di fare la guerra a Brooke.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Chi non riesce a spuntarla con Eric è Quinn; lui non vuole che il figlio faccia coppia con Shauna e, quando arriva Ridge e annuncia di essere tornato da Brooke, Eric esulta. Ma ormai è tutto combinato: Quinn ha invitato Shauna, che arriva quando c’è anche Ridge, e a lui ricorda il matrimonio tra loro celebrato a Las Vegas lasciando tutti a bocca aperta.

Brooke non può andare a New York per i troppi impegni lavorativi di Bridget e confida a Donna che la sua unica consolazione è il fatto di poter restare con Ridge, con il quale si è appena riconciliata. Shauna racconta ad Eric, a Quinn e a Ridge, sorpreso e dimentico di tutto, come è avvenuto il loro matrimonio a Las Vegas.

Steffy ha ancora dei forti dolori e, dietro consiglio di Thomas, chiama il dottor Finnegan con il quale sembra sia nata una reciproca simpatia. Shauna e Quinn hanno complottato contro Ridge e alla fine lui si ritrova divorziato da Brooke e sposato con Shauna. Il tutto sarebbe successo a Las Vegas, ma Ridge non ricorda di aver dato ordine a Carter di depositare le carte per il divorzio da Brooke.

Carter ed Eric sono sgomenti per il matrimonio a sorpresa di Ridge. Brooke, ignara di tutto, vuole passare la notte con Ridge per riappacificarsi, mentre Flo e Wyatt si godono dei momenti sereni e pieni d’amore, dopo la brutta vicenda con Sally.

Shauna e Quinn brindano alle nozze celebrate a Las Vegas fra Ridge e Shauna, anche se la Fuller è piena di sensi di colpa. Nel frattempo Brooke, felice, accoglie Ridge per festeggiare la loro definitiva riappacificazione, ma lui deve confessarle ciò che è avvenuto: ormai è il marito di un’altra.

Donna incontra Eric in ufficio. Si è rifugiato là per ritagliarsi un momento di serenità, visti i dissapori con la moglie. Donna gli dice quanto sia rimasta colpita dalla perfidia di Quinn; Eric non può fare a meno di ammettere quanto sia deluso dal comportamento della moglie.

Mentre Hope e Zoe cercano di buttarsi il passato alle spalle, Donna cerca di convincere Eric, senza riuscirci, che il matrimonio tra Ridge e Shauna è un imbroglio.

Ridge, con i suoi vuoti di memoria, finisce con il credere di aver dato ordine a Carter di depositare i documenti per il divorzio da Brooke e che il matrimonio con Shauna sia legale. Brooke, umiliata e sconfitta, lo caccia di casa.

