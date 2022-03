Bagnoli, la farmacia Stabile disponibile a turni notturni

Un primo passo per avere la farmacia notturna a Bagnoli grazie ad Europa Verde della Decima Municipalità e alla dottoressa Maria Luisa Stabile.

Dopo le oltre 2000 firme raccolte, con l’obiettivo dì ottenere una turnazione notturna tra le farmacie di Bagnoli, Europa Verde comunica alla cittadinanza che solo la Farmacia Stabile ha dato la disponibilità di protrarre il martedì e giovedì la chiusura alle ore 22:30. La sperimentazione dovrebbe durare fino al 31 luglio per poi fare un bilancio.

“Sicuramente quella della farmacia notturna – dichiara il Presidente della Commissione Ambiente della X Municipalità Salvatore Orga – è una delle problematiche più sentite dalla cittadinanza di Bagnoli, l’alta percentuale di anziani fa si che un punto vendita di medicine deve essere aperto il più possibile ed anche raggiungibile a piedi, purtroppo rispetto a quello che auspicavamo otteniamo un minimo, va ringraziata la dottoressa Maria Luisa Stabile per la sensibilità mostrata“.

“E’ un primo tassello – afferma Laura Carcavallo capogruppo di Europa Verde alla X Municipalità– che sicuramente non ci soddisfa ma apre una discussione tra i farmacisti di Bagnoli, la loro pur essendo un’attività economica privata riveste una funzione sociale, ci aspettiamo dei concreti passi che vadano in direzione di una turnazione giornaliera“.

“Abbiamo cercato di convincere le altre farmacie – sottolinea Roberto Russo uno dei promotori della raccolta firme – di aderire alla turnazione notturna, purtroppo tranne Stabile le altre hanno declinato l’invito. Sapevamo che non era facile, credevamo in una maggiore comprensione, purtroppo hanno prevalso logiche economiche ad un’opera per la collettività. Ci auguriamo che possano ripensarci così da offrire un servizio giornaliero“.

“Per noi è uno sforzo economico – puntualizza la dottoressa Maria Luisa Stabile– quello di posticipare di tre ore la chiusura della farmacia. Lo facciamo ben volentieri perché da sempre la nostra politica aziendale è di mettere le esigenze della cittadinanza al centro della nostra azione. Non ci sono feste che tengano: la vigilia di ferragosto in piena estate saremo aperti“.