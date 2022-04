Bagnoli, ecco Tazebao: una nuova biblioteca murale virtuale

Carmine Sangiovanni (presidente X Municipalità) sul nuovo progetto sperimentale per promuovere la lettura a Bagnoli: “Arricchimento culturale dei singoli è fattore positivo per l’intera comunità”.

Un nuovo progetto per incentivare la lettura nel quartiere napoletano di Bagnoli. Sabato 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto di Autore, è stato inaugurato in viale Campi Flegrei il primo Tazebao, ovvero la prima biblioteca murale virtuale della città di Napoli.

Lungo i “muretti letterari” sarà dunque possibile sfogliare libri plurilingue e ascoltare una cinquantina di letture animate, in un continuo rimando tra il digitale ed il cartaceo. La biblioteca digitale è un manifesto contenente le copertine di opere culturali di vario genere con il relativo QR Code, per poterle scaricare gratuitamente in quanto fuori dal diritto di autore. Per l’inaugurazione di tale progetto sperimentale, promosso dall’associazione “Leggere per…”, l’OdV Liber Liber e la X Municipalità di Napoli, era presente il presidente del Parlamentino di Bagnoli-Fuorigrotta, Carmine Sangiovanni, assolutamente entusiasta per questa novità:

“Quando le associazioni, i giovani e le scuole mettono in campo iniziative con la cultura protagonista – dichiara Sangiovanni alla redazione di 2A News – si creano sempre bei momenti di condivisione, grazie ai quali c’è un arricchimento culturale dei singoli ma anche un fattore positivo per l’intera comunità”.

In viale Campi Flegrei, per la consegna degli altri manifesti e di 300 segnalibri personalizzati alle scuole del territorio (gli Istituti comprensivi “48° Cariteo S. Italico”, “Michelangelo – Augusto”, “Madonna Assunta” e il liceo scientifico “Arturo Labriola), insieme al presidente della X Municipalità c’era anche Maria Filippone, Vicesindaca di Napoli con delega alla Scuola.