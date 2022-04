Bagnoli, ecco i cantieri nell’area Invitalia: dureranno circa un anno

Cantieri a Napoli: previsto circa un anno di lavori nell’area Invitalia a Bagnoli tra via Coroglio e via Diocleziano.

Nuovi cantieri stanno per partire a Bagnoli. Come riporta “Fanpage”, si prevede circa un anno di lavori per rifare via Coroglio, via Leonardi Cattolica e via Diocleziano, ovvero le strade che costeggiano l’ex area Italsider. Si tratta della manutenzione ordinaria e straordinaria nella zona gestita da Invitalia, curata dai tecnici della X Municipalità di Napoli.

Le strade non saranno chiuse, ma ridotte di volta in volta per consentire il passaggio dei veicoli con doppio senso di marcia. Si inizierà da via Coroglio, lato acciaierie, e si proseguirà rifacendo 100 metri alla volta: la prima fase dovrebbe terminare il 9 luglio. Si proseguirà poi in via Leonardi Cattolica, con termine previsto per il 28 febbraio 2023. I lavori saranno sospesi solo dal 12 al 15 maggio in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia.

Altri lavori sono previsti in viale Kennedy, via Formisano e via Diocleziano per la rimozione dell’elettrodotto a cavo in olio fluido dismesso da Terna. Dureranno dal 20 aprile al 23 maggio, in più fasi e di notte, a traffico aperto regolato dagli operai con le bandierine.

Saranno sospese le strisce blu della sosta a pagamento. Anche in questo caso i lavori saranno interrotti dal 13 al 15 maggio, vista la concomitanza col Giro d’Italia.