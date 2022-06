Bacoli, trovato in mare cadavere di un 44enne: indagano Carabinieri e Guardia Costiera

Indagini in corso dopo il ritrovamento nel mare di Bacoli del cadavere di un uomo di 44 anni: si attende l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Inquietante scoperta nel mare di Bacoli, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 44 anni.

Come riporta “Fanpage”, la scorsa notte i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Molo di Baia, nei pressi di un pontile che funge da ormeggio per imbarcazioni.

Lì è stato rinvenuto in mare il cadavere dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Il corpo del 44enne è stato poi trasportato all’obitorio, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Le indagini in merito sono affidate ai Carabinieri e alla Guardia Costiera di Baia: gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.