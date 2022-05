Avellino, denaro per non diffondere video hard: arrestata 27enne

Alla vittima, una 25enne della provincia di Avellino, erano stati chiesti, sotto minaccia, 9mila euro da pagare in contanti o con Postepay.

L’ha minacciata di diffondere un video hard e, in cambio del suo silenzio, le ha chiesto 9mila euro. E’ accaduto nella provincia di Avellino, dove una 27enne di Villanova del Battista è finita agli arresti domiciliari per estorsione continuata in concorso. I carabinieri della Stazione di Zungoli hanno eseguito l’ordinanza cautelare emessa dal gip di Benevento su richiesta della locale procura.

Le indagini, iniziate nel dicembre 2020 e concluse a luglio scorso, hanno consentito di accertare che la donna avrebbe reiteratamente intimidito la 25enne. L’avrebbe, infatti, spaventata dicendole che avrebbe reso pubblico un video mentre era intenta ad avere un rapporto sessuale. L’avrebbe così costretta a darle del denaro, a più riprese, in contanti e in parte attraverso ricarica Postepay.