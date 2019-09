Uomini e Donne: è Javier il nuovo corteggiatore di Sara Tozzi

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Confermato Javier Martinez come nuovo corteggiatore di Sara Tozzi.

Arrivano le prime anticipazioni della seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne che sta venendo registrata in questi giorni. Ricordiamo che andrà in onda solo a fine mese. Confermata la presenza di ospiti a sorpresa da Temptation Island.

Avremo infatti l’ex coppia formata da Arcangelo e Nunzia, con il primo che si è avvicinato ad una tentatrice. Inoltre arriva anche la conferma che Javier Martinez è un nuovo corteggiatore di Sara Tozzi.

Arcangelo e Nunzia potrebbero non essere gli unici ospiti della puntata, ma non sono state date ancora conferme a riguardo.

Sin dall’inizio in questa seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne era stata annunciata la presenza di alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island. Per ora sono stati confermati solo Arcangelo Bianco e la sua ex Nunzia Sansone.

I due, separatisi durante lo svolgersi della trasmissione, non sono tornati insieme, anzi. Pare infatti che Arcangelo si sia avvicinato molto alla tentatrice Maddalena. I due hanno smentito le voci ma pare che invece facciano proprio coppia fissa.

Inoltre assistiamo all’arrivo di Javier come nuovo corteggiatore di Sara Tozzi. Il ragazzo racconta di essere stato colpito dal video di presentazione della ragazza. Tra i due c’è stata anche un’esterna in cui le cose sono andate molto bene.

Anche per questo gli altri corteggiatori guardano con sospetto al nuovo arrivato, arrivando anche a manifestare apertamente il loro mal contento. Come andrà a finire? Dovremo aspettare le prossime anticipazioni per saperlo.