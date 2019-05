Universiade 2019, il murale da record di Jorit per dare il benvenuto agli atleti

Il murale dello street artist Jorit si staglia sulla facciata di una delle torri più alte del Centro Direzionale di Napoli e celebrerà la prossima Universiade.

Sarà un murale da record quello che l’artista Jorit Agoch, al secolo Ciro Cerullo, sta terminando sulla facciata di una delle torri più alte del Centro Direzionale di Napoli (oltre 100 metri) per celebrare la prossima Universiade di Napoli 2019.

Già da alcuni giorni i volti di tre campioni dello sport, il pugile Patrizio Oliva (Napoli), il calciatore Carmelo Imbriani (Benevento) e l’atleta Antonietta De Martino (Salerno) – scelti assieme all’ex calciatore di Napoli e Avellino Nando De Napoli e al playmaker di Caserta Nando Gentile per rappresentare tutte e cinque le province campane – sono visibili da gran parte della città. I murales che rappresentano De Napoli e Gentile saranno realizzati rispettivamente ad Avellino e a Caserta.

L’inaugurazione nei prossimi giorni

Il murale del Centro Direzionale, fatti gli ultimi ritocchi, sarà inaugurato nei prossimi giorni e, trovandosi a ridosso di porto, stazione ferroviaria e aeroporto, sarà in pratica il “Benvenuto” ad atleti e spettatori attesi a migliaia in città per l’evento.