Un Posto al Sole, anticipazioni: la piccola Bianca cambia volto

Un Posto al Sole, anticipazioni. Arrivano novità riguardo la figlia di Angela e Franco, Bianca: verrà sostituita l’attrice che la interpreta.

Arrivano le ultime anticipazioni della soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole. Oggi, però, non sarà la trama delle prossime puntate ad essere svelata, ma l’avvicendarsi di due piccole interpreti.

Stiamo parlando di Sveva Anna Carleo, che fino ad ora ha interpretato il ruolo di Bianca Boschi, figlia di Angela e Franco. La ragazza infatti sarà sostituita a breve da Sofia Piccirillo, per dare una nuova spinta al personaggio.

Con l’avvicendarsi delle due piccole attrici, il personaggio di Bianca entrerà al centro di nuove trame.

Questo sarà possibile grazie alla Piccirillo, poco più grande della collega, che permetterà di presentare una nuova Bianca preadolescente. Questo darà quindi il via al cambiamento del personaggio e dei genitori, che dovranno starle dietro in un modo tutto nuovo.

Le proporzioni di questa svolta nel personaggio sono abbastanza grandi. Sopratutto sono state determinanti nella scelta di sostituire un’attrice, sopratutto cosi giovane. Non è successo spesso nel corso di Un Posto al Sole.

Anzi. Spesso e volentieri abbiamo visto personaggi andare e tornare, anche dopo molti anni dall’ultima apparizione. Altri personaggi sono partiti bambini e ora sono adulti fatti e finiti, secondo il preciso volere degli autori, che cercavano di dare una continuità alla trama.

L’aver a che fare con dei personaggi storici come Angela e Franco poi ha aumentato il peso della scelta, che si dimostra coraggiosa. Ora non ci resta altro da fare che aspettare il debutto della nuova Bianca per vedere cosa altro ci aspetta.