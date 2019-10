Tutto pronto per la finale di Ragazza We Can Dance al Teatro Mediterraneo

Domenica 13 ottobre presso il Teatro Mediterraneo si terrà la finale del concorso Ragazza We Can Dance. Premi, ospiti e tanta musica.

Al Teatro Mediterraneo presso la Mostra D’Oltremare, domenica 13 Ottobre 2019 alle ore 21.00 si svolgerà la finale della nona edizione del concorso di bellezza Ragazza We Can Dance ideato e curato da Dino e Stefano Piacenti.

Un tour itinerante in lungo e largo nei luoghi più belli della nostra regione, oltre 300 ragazze di talento hanno avuto modo in questa edizione di mettersi in gioco inseguendo il sogno di diventare showgirl.

Le tappe della manifestazione, iniziata nel mese di Maggio, sono state ospitate da Villa Diamante, Via Manzoni, il C.C. Neapoli in Via Argine Napoli, a bordo della nuova nave MSC Bellissima, la Tenuta Tambaro, Fabulae P.co Commerciale, Anema e Core Capri, Officina Napoletana, C.C. Jambo, ALD Locomotive gruppo Brasiello Napoli, Officine Ottiche Group Caserta.

L’omonimo format televisivo “We Can Dance” , ha seguito, passo dopo passo le partecipanti in tutte le tappe documentandone i progressi e il percorso verso il mondo dello spettacolo.

Trenta bellissime ragazze sono state selezionate per la finale di domani sera domenica 13 Ottobre e solo una riceverà il titolo di “Ragazza We Can Dance”. La vincitrice che succederà ad Dalila De Marco (miss edizione 2018) sarà premiata con un contratto di collaborazione con l’azienda “Wcd Media Group”, una crociera per due persone offerta da MSC Crociere, un TV color offerto da Euronics gruppo Tufano, un Outfit offerto dal Brand Akè, una Privilege card, offerta da Prezioso Casa, un gioiello creato in esclusiva dal maestro orafo Gerardo Sacco.

Durante la serata della finale del concorso “Ragazza We Can Dance”, presentata da Dino Piacenti, saranno assegnati i premi “Napoli We Can… la Napoli che vale”. I riconoscimenti saranno consegnati ai napoletani che si sono distinti in Italia e all’estero nel campo dell’arte, della musica, per l’impegno profuso nella valorizzazione della nostra città.

Nel corso della serata finale sarà consegnato il Premio “NAPOLI WE CAN…La Napoli che vale! Il premio è realizzato dal grande scultore napoletano Lello Esposito e sarà consegnato a: Sal Da Vinci, Valentina Stella, I Ditelo Voi, Arteteca, Andrea Sannino, Gianluigi e Guido Lembo, Marco Maddaloni, Nando Mormone, Gerardo Sacco e Maurizio De Giovanni.

Prima dell’evento sarà offerto un aperitivo dallo staff di Villa Diamante nella zona vip del Teatro Mediterraneo nel foyer.