Tutto pronto per il concorso di Design Zalando Privè. Come partecipare

Partecipa al concorso, aggiungi un pizzico di serenità alla tua vita e vinci il Zalando Privé Design Award 2019! Il vincitore/la vincitrice del Design Award otterrà inoltre un primo premio di 1.000 € ed un buono Zalando Privé del valore di 300 €! Hai tempo fino al 31/12/2019.

My Symbol of Joy è il concorso organizzato da Zalando Privé che invita studenti, creativi, designer e chiunque altro sia interessato a presentare un disegno per una shopper di tela, che ci faccia dimenticare per un attimo lo stress quotidiano e che sia in grado di regalare un momento di gioia, ricordandoci l’importanza della felicità.

Lo diceva già Socrate: “Fai attenzione alla sterilità di una vita frenetica”. Oltre 2000 anni dopo, le parole del grande filosofo sembrano più attuali che mai. Nella nostra società lo stress fa parte della vita di tutti i giorni e la condizione costante di ritmi frenetici è più spesso un motivo di vanto che uno spunto di riflessione critica.

Tra studio, lavoro, famiglia, amici e mille altre cose da fare raramente riusciamo a staccare dal tran-tran quotidiano e a prenderci un momento solo per noi stessi, per badare alla nostra felicità e al nostro benessere. È proprio su quest’argomento che il concorso di design My Symbol of Joy invita a riflettere.

L’IMPORTANZA DI PRENDERSI UN MOMENTO PER SE STESSI

Corriamo da una lezione all’altra, ci precipitiamo dall’università al lavoro e poi all’appuntamento in banca, e a metà strada ci viene in mente che non abbiamo ancora fatto la spesa. Mille pensieri per la testa e un esame fondamentale ormai davanti alle porte: per amici e famiglia al momento non c’è tempo. In tutto questo spesso nemmeno ci accorgiamo che ci stiamo perdendo le piccole gioie della vita e rinunciamo ai nostri stessi desideri.

E se ci fosse un piccolo promemoria che ci ricordi di fare un bene a noi stessi, di respirare profondamente e di riflettere sul fatto che esiste qualcosa di più importante degli appuntamenti di lavoro, della carriera, del successo e di un programma giornaliero rigido ma funzionale? Un breve momento da dedicare ogni giorno alla felicità.

IL CONCORSO DI DESIGN DI ZALANDO PRIVÉ: INVIA UN DISEGNO PER LA FELICITÀ

La shopper di tela è un accessorio che ci accompagna ogni giorno: la portiamo all’università, al lavoro e per fare la spesa. Il concorso “My Symbol of Joy” vuole trasformare una semplice shopper di tela in un promemoria della felicità con un disegno creativo che faccia dimenticare per un momento lo stress, la frenesia e la pressione. Un disegno che sensibilizzi sulla necessità di un momento di stacco, di un equilibrio interiore e un modo di vivere più consapevole e meno frenetico. Il concorso di design Zalando Privé affronta quindi un argomento di grande rilevanza sociale che coinvolge i partecipanti in prima persona.

PARTECIPA AL CONCORSO E VINCI IL ZALANDO PRIVÉ DESIGN AWARD 2019!

La proposta di disegno, una descrizione dell’idea e una breve presentazione del partecipante dovranno essere inviati in formato PDF entro il 31.12.2019 a concorso@zalando-prive.it.

La domanda chiave è la seguente: qual è la mia definizione o la mia interpretazione del concetto della felicità e come posso disegnarla per ricordarmene nei momenti più stressanti della giornata? Sul disegno stesso hai tutte le libertà: può consistere in elementi tipografici, in un fumetto o in una tua illustrazione.

Il vincitore del primo posto otterrà il Zalando Privé Design Award 2019. Le tre migliori proposte riceveranno inoltre un premio in denaro e i seguenti buoni:

1° posto: 1.000 euro + un buono spesa del valore di 300 euro

2° posto: 500 euro + un buono spesa del valore di 200 euro

3° posto: 250 euro + un buono spesa del valore di 100 euro

La giuria è composta da Marina Ciampelli, Giulia Sagramola e Maddalena Benedetto. Ulteriori informazioni sulla giuria, sulla valutazione e il concorso in generale sono disponibili sul sito di Zalando Privé.