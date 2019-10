Tangenziale: per dare respiro al traffico, il ministero dei Trasporti ha stabilito che da domani il pedaggio sarà gratuito fino alla fine dei lavori sul viadotto di Capodichino.

Il traffico sulla Tangenziale di Napoli sta subendo negli ultimi giorni gravi rallentamenti, alla luce del cantiere che restringe, in entrambi i sensi di marcia, il viadotto Capodichino. Per attività di monitoraggio e ispezione (partite il 18 ottobre e che dovrebbero durare circa 20 giorni), la circolazione è infatti garantita soltanto su due corsie (la terza è chiusa) per senso di marcia in entrambe le direzioni. Una situazione che ha letteralmente mandato in tilt il traffico cittadino, anche se è però alle porte una soluzione per “snellirlo” in questi giorni così complessi. Dalla giornata di domani, venerdì 25 ottobre, il pedaggio della Tangenziale di Napoli sarà gratis fino alla fine dei lavori che stanno interessando il viadotto di Capodichino.

Come riportato da “Il Mattino”, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha infatti scritto ai vertici di Tangenziale di Napoli Spa, chiedendo di mettere in atto il provvedimento a fronte dei molteplici disagi che gli automobilisti napoletani stanno subendo.

La decisione di De Micheli sarebbe arrivata prima della sollecitazione del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che, nella giornata di ieri, ha indirizzato una missiva alla ministra, chiedendo la gratuità della Tangenziale.

Tangenziale di Napoli: riunione operativa a Palazzo San Giacomo

Si è svolta ieri a Palazzo San Giacomo una riunione operativa tra l’Amministrazione comunale (rappresentata dagli Assessori Mario Calabrese ed Alessandra Clemente, dal Capo di Gabinetto Attilio Auricchio e dal Presidente della Commissione consiliare, Nino Simeone) e la Società Tangenziale con l’Amministratore delegato Riccardo Rigacci.

La Società, dopo aver ribadito che con i provvedimenti finora adottati sono garantiti livelli di sicurezza per la circolazione veicolare sul viadotto Capodichino, ha illustrato analiticamente le motivazioni che hanno portato alla riduzione di carreggiata a partire dalle ore 24 di venerdì 18 ottobre. Tangenziale ha inoltre illustrato tutte le azioni messe in atto finora attinenti sia alle verifiche strutturali che alle attività di manutenzione ed ha anche comunicato di aver ulteriormente ampliato, in questi giorni, le attività di ispezione e verifica sul tratto autostradale interessato.

Per queste ulteriori analisi tecniche sono stati coinvolti importanti esperti del settore al fine di individuare possibili, diverse soluzioni di viabilità sul viadotto tali da ridurre i disagi per la cittadinanza e ristabilire la normale viabilità nei tempi più brevi. I primi esiti di queste ulteriori verifiche arriveranno al tavolo, che resta convocato in maniera permanente, già la prossima settimana. L’Azienda, nel prendere atto della nota odierna che il Sindaco de Magistris ha inviato al Ministro dei Trasporti De Micheli finalizzata a valutare ogni possibile azione per eliminare il pedaggio in questa fase di criticità per la cittadinanza, si è impegnata a discuterne con il Ministro competente.