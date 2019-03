Sportelli di Riscossione Agenzia delle Entrate: Orari e giorni di apertura delle sedi in Campania

Ecco gli orari di apertura ed i giorni di apertura degli sportelli di Riscossione dell’Agenzia delle Entrate ex Equitalia a Napoli e in Campania.

Per ogni sede delle varie agenzie di Riscossione dell’Agenzia delle Entrate ex Equitalia distribuite in tutta la Campania è disponibile l’elenco dei giorni di apertura al pubblico degli sportelli, gli indirizzi e come raggiungerli.

Sportello di Casamicciola Terme

Via Cumana 3 – Piazzetta S’Antonio, 80074 (NA)

Tel. 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso

Tel. 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.10 (semifestivi dalle 8.10 alle 11.10)

Sportello di Capri

Via Roma, 66

telefono: 800 178 078 numero verde gratuito da telefono fisso

02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.10 alle 13.10 (semifestivi dalle 8.10 alle 11.10)

Sportello di Castellammare di Stabia

Via Regina Margherita Angolo Via Romanelli

telefono: 800 178 078 numero verde gratuito da telefono fisso

02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.10 alle 13.10 (semifestivi dalle 8.10 alle 11.10)

Sportello di Giugliano

via Tenente di vascello V. Basile (ex area campo sportivo), 80014 (NA)

Telefono 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso

Telefono 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 13.10 (semifestivi dalle 8.10 alle 11.10)

Sportello di Napoli presso Agenzia delle Entrate Napoli1

Via Armando Diaz 11, 80134 (NA)

Telefono 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso

Telefono 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.10; dal lunedì al giovedì anche dalle 14.30 alle 15.30 (solo informazioni). Nei giorni semifestivi chiusura alle 11.10

Sportello di Napoli Est

Corso Meridionale 52, 80143 (NA)

Telefono 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso

Telefono 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 15.30 (semifestivi dalle 8.10 alle 11.10)

Sportello di Napoli (Fuorigrotta)

Viale Kennedy 7, 80125 (NA)

Telefono 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso

Telefono 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 13.10 (semifestiv dalle 8.10 alle 11.10)

Sportello di Napoli

Via San Gennaro al Vomero 12, 80129 (NA)

Telefono 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso

Telefono 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 15.30 (semifestivi dalle 8.10 alle 11.10)

Sportello di Napoli presso Agenzia delle Entrate Napoli2

Via Montedonzelli 48, 80128 (NA)

Telefono 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso

Telefono 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13; dal lunedì al giovedì anche dalle 14.30 alle 15.30 (solo informazioni). Nei giorni semifestivi chiusura alle 11

Sportello di Nola

Via Marciano 7/13, 80035 (NA)

Telefono 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso

Telefono 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 13.10 (semifestivi 08.10-11.10)

Sportello di Torre del Greco

Via Sedivola 1, 80059 (NA)

Telefono 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario)

Attivi 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18

Fax: 06 95050600

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 13.10 (semifestivi dalle 8.10 alle 11.10) Telefono 800.178.078 numero verde gratuito da telefono fisso