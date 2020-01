Scuola, Open Day all’Istituto “Il nuovo Bianchi”

Studio della lingua straniera, approccio alle nuove tecnologie ed educazione ambientale e civica: un’offerta formativa che guarda al futuro, nel rispetto dei valori tradizionali dello storico Istituto ‘Il Nuovo Bianchi’ di piazza Montesanto.

Domani venerdì 24 e martedì 28 gennaio, l’Istituto “Il Nuovo Bianchi”, iniziativa nata grazie al sostegno della Fondazione Grimaldi e gestita dagli ex alunni dello Istituto, apre le porte al territorio: dalle 10 alle 17 sarà possibile conoscere da vicino l’offerta formativo-pedagogica proposta dalla Scuola dell’Infanzia e Primaria di piazza Montesanto, 25.

“Ai valori tradizionali, che da sempre caratterizzano l’Istituto fondato dai Padri Barnabiti e che ne hanno fatto un punto di riferimento per la formazione d’eccellenza, si coniuga un’attenzione particolare alle esigenze dei giovani alunni di oggi”, come sottolinea la dirigente scolastica Angela Procaccini.

In occasione degli Open day, saranno illustrati laboratori di inglese con docenti madrelingua, attività di informatica in grado di avvicinare i bambini ad un uso consapevole di nuove tecnologie come la realtà aumentata, nonché percorsi disciplinari di Educazione ambientale e Educazione civica, in collaborazione con i volontari dell’Associazione Ambientalista Marevivo Onlus.

E ancora, progetti interdisciplinari che fondono e fanno dialogare tra loro discipline come la geografia, le scienze e la musica, iniziative che stimolino l’approccio alla lettura e alla danza, e attività di doposcuola, che prevedono il coinvolgimento di educatori ed esperti, coordinati dal corpo docente.

Spazio anche alla cittadinanza attiva, attraverso visite di istruzione ad hoc, che permettano ai bambini di conoscere la propria città e il proprio mare (grazie anche alla partecipazione al Protocollo di Intesa “La scuola va a bordo”), e attraverso la celebrazione di Giornate civili e religiose.