Sanità, prevenzione per le donne: Ecco il calendario in ogni Asl

Sanità, al via la settimana della prevenzione dedicata alle donne: Ecco il calendario degli appuntamenti in ogni Asl della Campania, di Napoli e provincia.

Con l’8 marzo, festa della donna, in Campania è iniziata la settimana della prevenzione che prevede fino al 15 marzo (e anche oltre) visite gratuite presso i presidi delle Asl e tour con camper in giro per alcuni comuni del territorio campano.

Nel corso dell’iniziativa, che è promossa dalla Regione Campania, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a check-up ginecologico e senologico e ricevere la consulenza di esperti del settore. Il programma prevede anche momenti di approfondimento nonché la distribuzione di kit per lo screening del colon retto.

Ecco nel dettaglio il calendario degli eventi (clicca sopra), divisi per ASL di competenza:

