Ricambi auto: quali sono le categorie dei ricambi e come si riconoscono quelli di qualità

Molte officine sono ormai disposte a montare i ricambi auto acquistati autonomamente dal cliente facendosi pagare soltanto la manodopera. Cosa sapere

Nel corso degli ultimi anni l’acquisto online di pezzi di ricambio auto ha preso sempre più il sopravvento sul classico metodo, ossia quello di recarsi nella propria officina di fiducia ed affidare l’acquisto del pezzo ed il suo montaggio al meccanico. Sempre più italiani, infatti, decidono di acquistare i pezzi di ricambio autonomamente in uno dei tanti siti specializzati nella vendita online di ricambi, come per esempio l’e-commerce ricambi auto Maclon, e poi chiedere in un’officina il montaggio.

Molte officine, infatti, sono ormai disposte a montare i ricambi auto acquistati autonomamente dal cliente facendosi pagare soltanto la manodopera. Siano essi nuovi o usati, compatibili o di qualità, spetta al cliente accertarsene ed ogni eventuale problematica causata dal pezzo ricadrà in mano del cliente stesso e non del personale dell’officina o della carrozzeria.

Parlare di ricambi auto è quindi una questione piuttosto importante, non solo per quanto riguarda la spesa, ma soprattutto perché sono loro che poi garantiranno il giusto funzionamento dell’automobile ed è quindi fondamentale acquistare pezzi di ricambio di qualità.

Quali sono le categorie di ricambi auto che è possibile trovare in commercio?

Sono tre le categorie:

Ricambi originali, che hanno stampato sopra il marchio ufficiale della casa automobilistica dell’automobile, identico a quello installato in un’auto nuova di fabbrica o, eventualmente, migliorato; Ricambi da primo impianto, che sono identici a quelli installati nell’auto all’uscita dalla fabbrica, ma che sono prodotti da un’azienda diversa a cui è stato concesso l’utilizzo dei progetti di costruzione della casa automobilistica; Ricambi di qualità equivalente, definizione legislativa che può significare ricambio migliore dell’originale, della stessa qualità dell’originale, di qualità inferiore o completamente scadente.

I ricambi originali e di primo impianto

I ricambi auto originali vengono progettati e assemblati dalle case automobilistiche ma i vari componenti vengono prodotti da aziende meccaniche specializzate.

Ogni azienda meccanica, inoltre, è specializzata nella produzione di uno o pochi componenti, come per esempio nella produzione di freni, di sospensioni e ammortizzatori, di bloccasterzi, ecc.

In molti casi, inoltre, oltre che della costruzione, queste aziende si occupano anche della progettazione dei pezzi, dietro specifiche direttive tecniche della casa automobilistica, permettendo così alle società automobilistiche di abbattere i costi, occupandosi soltanto dell’assemblaggio e della commercializzazione delle automobili.

I componenti realizzati in questo modo vengono detti “di primo impianto” e ne vengono acquistati in più dalle case automobilistiche che li distribuiscono alla propria rete di riparatori e ricambisti.

I ricambi di qualità equivalente

Grazie ad una legge europea Regolamento UE 461/2010 che favorisce la libera concorrenza, una volta che l’auto è entrata in commercio, la società che ha prodotto i pezzi per la casa automobilistica può vendere direttamente il ricambio di qualità da primo impianto con il proprio marchio ma ad un prezzo inferiore.

Esistono però anche altri produttori di ricambi auto che, partendo dal ricambio “originale”, lo studiano e lo riprogettano così da realizzare un prodotto dalle performance migliori, che durino più a lungo o che siano maggiormente affidabili, riuscendo a volte anche a risolvere alcuni difetti dei componenti di primo impianto che vengono scoperti solo dopo la messa in circolazione delle auto.

Non è quindi necessariamente vero che i migliori ricambi auto siano solo quelli originali o di primo impianto.

I ricambi auto originali a prezzi inferiori

Quando ci si imbatte in un’auto originale ad un prezzo troppo basso è possibile che si ha davanti un ricambio contraffatto e quindi di breve durata, di scarsa qualità e fuori specifica.

Il suo prezzo così insolitamente basso rispetto al listino della casa madre è quindi un campanello d’allarme ma non è necessariamente sempre vero.

Ecco perché è importante rivolgersi ad una concessionaria per l’acquisto di un ricambio originale. Il prezzo sarà superiore ma non si ha il rischio di incappare in un pezzo contraffatto dalle qualità decisamente discutibili.

Garanzia e obblighi della casa automobilistica

Se è vero che grazie alla legge europea la casa automobilistica deve riconoscere alla società che ha prodotto i pezzi il diritto di vendere il ricambio con il proprio marchio, è vero anche che non è costretta a riconoscere la garanzia per interventi di manutenzione e di montaggio di ricambi non originali realizzati da officine indipendenti nei primi due anni di vita dell’automobile.

Il Regolamento UE 461/2010, che equipara il ricambio non originale a quello originale a condizione sia di “qualità equivalente”, va incontro proprio a questa eventualità impedendo alle case automobilistiche di non riconoscere la garanzia dell’auto nel momento in cui vengano montati ricambi non originali ma di qualità equivalente da officine non autorizzate.

In conclusione i ricambi di primo impianto sono venduti sia dalla casa automobilistica sia dal suo fornitore che, con il secondo, puoi acquistare un ricambio identico all’originale ma ad un prezzo inferiore.

Il problema, però, è che i ricambi originali sono spesso oggetto di contraffazione, ecco perché se non si è certi dell’autenticità di quello che si ha davanti, la soluzione migliore è sempre quella di acquistarlo da un rivenditore autorizzato.