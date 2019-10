Ragazza We Can dance: Francesca Fucci vince la settima tappa del concorso

La finalissima di Ragazza We Can Dance si svolgerà domenica 13 Ottobre 2019 nella straordinaria location del Teatro Mediterraneo nella Mostra d’Oltremare Napoli.

Grande successo per la settima tappa del concorso ospitato nella location di Officine Ottiche Group in Via Alois a Caserta. Ospite della serata Pasquale Di Nuzzo, ballerino che ha partecipato ad AMICI nel 2012, e nel 2020 farà’ parte del cast di DON MATTEO una delle serie televisive italiane più’ amate in onda su Rai1.

A seguire tra gli ospiti anche il D.J. Rosario The Prince Laudando con la sua musica che ha accompagnato le partecipanti in passerella. Quindici bellissime ragazze che si sono messe in gioco, mostrando tutto il loro talento in passerella. Alla fine sono state quattro le ragazze selezionate che accederanno di diritto alla finalissima del concorso:

Terzo posto si è classificata FLAVIA MEROLLA

Secondo posto a pari punteggio GIADA SALZANO e GIOVANNA SERRETIELLO

Primo posto FRANCESCA FUCCI

Una serata all’insegna della moda e delle bellezze, le ragazze elegantissime hanno indossati abiti del brand femminile AKE’ che nell’occasione ha presentato una parte della nuovissima collezione autunno inverno 2020. Il loro outfit si è completato con gli orologi Superga Whacths e gli occhiali di Officine Ottiche Group.

La vincitrice del concorso sarà premiata con un contratto di collaborazione con ”WCD EVENT” per un anno, con una crociera di “MSC CROCIERE” per due persone nel Mediterraneo, un Outfit completo dell’Azienda di abbigliamento femminile nazionale AKE’, con un prezioso gioiello realizzato e personalizzato dal grande maestro orafo GERARDO SACCO, con un Tv color ultima generazione offerto da EURONICS Gruppo Tufano, e con un buono per l’acquisto di un arredamento offerto da PREZIOSO CASA.

La prossima tappa del concorso sarà ospitata presso “OFFICINA NAPOLETANA” in Via San Nullo Giugliano in Campania venerdì 4 Ottobre 2019,ottimo punto di riferimento del mangiar bene a Napoli, ospite della serata Mino Abbaccuccio da Made in Sud, ultima tappa di selezione prima della finalissima che si svolgerà domenica 13 Ottobre 2019 nella straordinaria location del “TEATRO MEDITERRANEO” nella Mostra d’Oltremare Napoli.

Nel corso della serata finale sarà consegnato anche il Premio “NAPOLI WE CAN…La Napoli che vale! Riconoscimento agli artisti che con la loro arte valorizzano la città’ di Napoli. Il premio è realizzato dal grande scultore napoletano Lello Esposito e sarà consegnato a: Sal Da Vinci, Valentina Stella, I Ditelo Voi, Arteteca, Andrea Sannino, Gianluigi e Guido Lembo, Marco Maddaloni, Nando Mormone, Gerardo Sacco e Maurizio De Giovanni.