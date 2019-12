Radio Subasio: Irene Grandi ospite a Speciale Per Un’Ora d’Amore

Irene Grandi, domenica 8 dicembre dalle 22:00, proporrà agli ascoltatori la sua personalissima playlist del cuore e, accompagnata da Roberta Reversi.

Se le ultime notizie l’hanno vista interprete del mega-concerto nella ‘sua’ Firenze, a conclusione dei festeggiamenti dei primi 25 anni di carriera, le ultimissime anticipazioni la danno come protagonista, su Radio Subasio, dello Speciale Per Un’Ora d’Amore.

Irene Grandi, domenica 8 dicembre dalle 22:00, proporrà agli ascoltatori la sua personalissima playlist del cuore e, accompagnata da Roberta Reversi, li farà partecipi delle canzoni d’amore che la fanno emozionare di più, quelle da lei scritte e cantate, ma anche le composizioni di altri colleghi.

Sarà l’occasione per continuare a ripercorrere il ‘compleanno’ con la musica della solare artista fiorentina, magari, il legame speciale con artisti e musicisti che hanno incrociato il suo percorso e anche con vicende ed aneddoti appartenenti al suo quotidiano.

A poche settimane dalla partecipazione ad un applauditissimo Subasio Music Club Irene continuerà a fare conoscere ‘Grandissimo’, l’album uscito lo scorso maggio: un racconto musicale che si compone di brani inediti, duetti e grandi successi rivisitati.

L’autrice ha parlato di “un mosaico con dentro quello che c’è stato, quello che c’è e forse una traccia di quello che potrà esserci” … sarà mica il preludio di qualche ghiotto scoop, inaspettato e atteso, visti prossimi appuntamenti importanti per la discografia nazionale? Se ci sono novità da conoscere, come sempre, non si farà scrupolo a parlarne.

Intanto, basta soltanto memorizzare che domenica prossima non potranno esserci scuse: tutti all’ascolto di Radio Subasio. La serata merita: potere del cuore e, soprattutto, delle donne di cuore!