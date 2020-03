Emergenza Coronavirus: le sirene spiegate delle auto della Polizia rendono omaggio al lavoro di medici e infermieri dell’Ospedale del Mare di Ponticelli e di tutta la città di Napoli.

Bellissimo omaggio da parte della Polizia di Napoli a tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale del Mare a Ponticelli (e di tutta la città).

Come riportato da “Il Mattino”, i poliziotti hanno voluto salutare l’operato di medici e infermieri (in prima linea contro il Coronavirus) con il suono delle sirene delle proprie auto, facendo il saluto militare come segno di grande rispetto per quanto stano facendo gli operatori a tutela della salute pubblica.