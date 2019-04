Ospedale Cardarelli: in occasione della quarta Giornata nazionale della salute della donna, sono in programma visite mediche ed ecografie gratuite.

Visite gratuite per le donne al Cardarelli. In occasione della quarta Giornata nazionale della salute della donna (in programma lunedì 22 aprile), la Fondazione Onda dedica la settimana dal 11 al 18 aprile alle visite mediche gratuite. Negli ospedali che hanno aderito al Network Bollini Rosa, c’è anche il Cardarelli di Napoli, che offrirà alle donne visite mediche gratuite e informazioni riguardo le principali patologie che colpiscono il genere femminile. Molte sono già le prenotazioni effettuate. Ecco i dettagli del programma: