Piazza Garibaldi: un focus de “Il Mattino” ha evidenziato che i tanti cantieri aperti nella città partenopea hanno creato sempre più disagi al traffico nella zona della stazione centrale.

Il traffico sempre più forte in piazza Garibaldi a Napoli è al centro di un focus de “Il Mattino”. Una situazione dovuta soprattutto all’altissimo numero di cantieri aperti nella città partenopea, soprattutto nella zona tra la stazione centrale, Corso Umberto, Porta Capuana e Corso Meridionale. La situazione è destinata a peggiorare con l’avvio delle scuole (previsto per mercoledì 11 settembre).

Tra i cantieri aperti, spiccano i lavori ai sottoservizi, quelli per l’installazione della fibra ottica, per il Grande Progetto Unesco, per il rinnovamento della Stazione, per la Linea 6 a Riviera di Chiaia e in via Acton (senza dimenticare l’ormai “storico” cantiere in via Marina).

Piazza Garibaldi: il cantiere del metrò dovrebbe terminare entro il 31 ottobre

Per quanto riguarda il cantiere del metrò in piazza Garibaldi, gli operai stanno ultimando le aree di superficie, in particolare con la riasfaltatura del vialone centrale.

Come riportato da “Fanpage”, i lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione della piazza dovrebbero terminare entro il 31 ottobre. La parte più delicata dovrebbe partire il 13 settembre, quando inizierà il restyling della corsia centrale.