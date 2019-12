Napoli: il Buon Natale della Fanfara dei Carabinieri tra le strade del Centro

Napoli: ieri la Fanfara dei Carabinieri si è esibita alla Pignasecca, a via Toledo e nella monumentale Galleria Umberto I.

Nel tardo pomeriggio di ieri la Fanfara dei Carabinieri si è esibita nelle strade del centro città di Napoli, tra i vicoli della Pignasecca, passando per l’affollata via Toledo e fino alla monumentale Galleria Umberto I. Una passeggiata tra le note dei classici napoletani fino alle marce più rinomate – in una cornice di luci e colori.

L’iniziativa, promossa dal Comando Provinciale di Napoli, è nata per mostrare concreta vicinanza ai cittadini e per veicolare – in musica – i migliori auspici per le prossime festività natalizie.

Accolta dai passanti con entusiasmo, l’esibizione è stata anche occasione per rafforzare il rapporto di collaborazione con le svariate associazioni antiracket della zona: un impegno condiviso tra istituzioni che punta – tra i vari obiettivi – all’affermazione del concetto di legalità.