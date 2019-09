Napoli, è tutto pronto per l’accensione delle luminarie a via Duomo per la festa di San Gennaro

Per otto giorni, da sabato 14 a domenica 22 settembre, via Duomo richiamerà fedeli e curiosi in occasione della Festa di San Gennaro.

Festa di San Gennaro | Per otto giorni, da sabato 14 a domenica 22 settembre, via Duomo sarà illuminata a festa, in occasione della ricorrenza di San Gennaro, patrono di Napoli e della Campania, che richiama ogni anno folle di fedeli e di curiosi. L’iniziativa è della Camera di Commercio di Napoli, attraverso la sua Azienda Speciale SI Impresa, per restituire anche ai commercianti della zona, l’opportunità di trasformare la ricorrenza religiosa in occasione di promozione. La cerimonia di accensione è in programma per sabato 14 settembre, alle ore 20.45, sul sagrato della Chiesa Cattedrale di Napoli, alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe e del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola.

Le parole del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola

“Da oltre 70 anni, le luminarie in via Duomo non venivano allestite per la Festa di San Gennaro – spiega il presidente Fiola –. Si tratta di un’area dove insistono molte attività produttive, che chiedono a gran voce iniziative per il rilancio. In questi ultimi anni, complice la presenza di cantieri, le attività della zona languono. L’obiettivo dell’ente camerale è dunque quello di riqualificare via Duomo, importante attrattore, in particolare per il turismo religioso, attraverso iniziative come questa che arricchirono il decoro urbano. L’invito a tutti i napoletani è quello di approfittare della festa del Santo Patrono per riscoprire questo storico angolo di Napoli, che è anche un importante centro commerciale naturale”.